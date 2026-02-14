Haberler

ABD ordusunun İran'a yönelik haftalarca sürebilecek muhtemel bir operasyona hazırlandığı iddiası

Güncelleme:
Reuters'a göre, ABD ordusu İran'a yönelik haftalarca sürebilecek bir operasyon için hazırlık yapıyor. Planlar, sadece nükleer altyapıyı değil, İran'ın devlet ve güvenlik tesislerini de hedef alıyor.

Reuters haber ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, ABD ordusunun İran'a yönelik haftalarca sürebilecek muhtemel bir operasyona hazırlandığı iddia edildi.

ABD ile İran arasındaki müzakereler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimine yönelik tehditleri gündemdeki yerini korurken, İngiliz haber ajansı Reuters dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. İsmini gizli tutan 2 üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, ABD ordusunun İran'a yönelik haftalarca sürebilecek muhtemel bir operasyona hazırlandığı belirtildi. ABD ordusunun bu kez sadece nükleer altyapıyı değil, İran devlet ve güvenlik tesislerini de vurabileceğini aktaran yetkililer, muhtemel operasyona dair planın İran'ın nükleer tesislerini hedef alan saldırılara ilişkin plandan daha karmaşık olduğunu ifade etti. ABD'nin İran'a yönelik muhtemel saldırısının Tahran yönetiminin misillemesine yol açacağını değerlendirdiği aktarıldı.

Beyaz Saray: "Tüm seçenekler masada"

Konuyla ilgili yorum talebi üzerine açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, Trump'ın ABD'nin ulusal güvenliğini önceleyen farklı seçenekleri değerlendirdiğini vurgulayarak, "İran konusunda tüm seçenekler Başkan Trump'ın masasında" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı bildirildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
