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ABD'nin Yeni Büyükelçisi Tom Barrack Ankara'ya Geldi

ABD'nin Yeni Büyükelçisi Tom Barrack Ankara'ya Geldi
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Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, görevine başlamak üzere Türkiye'ye geldi. Barrack, Türkiye-ABD ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, görevine başlamak üzere Başkent'e geldi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ankara Büyükelçiliği görevine aday gösterilen iş adamı Thomas Barrack, Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda büyükelçi seçilmişti. Görevine başlamak üzere Ankara'ya gelen ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack yaptığı ilk açıklamada, "Amacım Türkiye-ABD ilişkilerini yukarı taşımak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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