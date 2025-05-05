ABD'nin Yeni Büyükelçisi Tom Barrack Ankara'ya Geldi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, görevine başlamak üzere Başkent'e geldi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ankara Büyükelçiliği görevine aday gösterilen iş adamı Thomas Barrack, Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda büyükelçi seçilmişti. Görevine başlamak üzere Ankara'ya gelen ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack yaptığı ilk açıklamada, "Amacım Türkiye-ABD ilişkilerini yukarı taşımak" dedi. - ANKARA