Haberler

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Bağdat'taki temasları kapsamında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Görüşmede Irak'ta kurulacak yeni hükümetin oluşumu ve DEAŞ mahkumlarının durumu gibi konular ele alındı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Bağdat temasları kapsamında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, dün akşam Irak'a geldi. Barrack Bağdat temasları kapsamında bugün Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü. Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Tom Barrack görüşmede, Irak'ta kurulacak yeni hükümetin oluşumuna dair ABD vizyonunu aktardı. Dışişleri Bakanı Hüseyin ülkesinin tutumunu yenileyerek, hükümet kurma sürecinin bir iç mesele olduğunu vurguladı. Iraklı bakan, müttefik ülkelerin ve özellikle ABD'nin görüşlerinin dikkate alındığını ifade ederken; Özel Temsilci Barrack, istikrarı destekleyen etkili bir liderliğin ortak hedefler için temel şart olduğunu belirtti.

DEAŞ mahkumlarının transferi ele alındı

İkilinin görüşmesinde, Suriye'deki gözaltı merkezlerinden Irak cezaevlerine nakledilen DEAŞ mensuplarının durumu da ele alındı. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, bu adımı Irak'ın egemenliği açısından takdirle karşıladı.

Suriye ve İran dosyaları açıldı

Taraflar ayrıca, Şam yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan anlaşmaya tam destek verdiklerini teyit etti.

İran ile ABD arasındaki gerilime de değinen Iraklı Bakan Hüseyin, muhtemel bir savaşın bölgeyi felakete sürükleyeceği uyarısında bulunarak, Umman arabuluculuğunda Cenevre'de yapılması planlanan müzakerelere destek verdi.

Barrack, Sudani ile de bir araya gelmişti

Dün akşam Irak'a ulaşan Tom Barrack, Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile de bir araya gelmişti. Barack görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın bölgeye yönelik barış planı doğrultusunda bir gelecek inşa etme hedeflerini ele aldıklarını kaydetmişti. Sudani ise bölgedeki sorunların köklü çözümlere kavuşturulması ve ülkelerin egemenliğine yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini vurgulamıştı. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden 'İBB dosyasıyla birleşsin' talebi

CHP kurultay davasında ara karar! Kritik İBB dosyası hamlesi
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak

100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor!
Taraftarın tesisi basması sonrası çıktıkları ilk maçta şov yaptılar

Taraftarın tesisi basması sonrası çıktıkları ilk maçta şov yaptılar
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia

Galatasaray'ı karıştıran Osimhen iddiası
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor!
Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü

Yine yaptı yapacağını!
Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı