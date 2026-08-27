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CIA Başkanı Moskova'da: NATO ve İran Uyarısı

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CBS News, CIA Başkanı John Ratcliffe'in Moskova ziyaretinin amacının Rusya'yı NATO üyesi devletlere saldırmaması konusunda uyarmak olduğunu bildirdi. Ratcliffe ayrıca İran'a Hürmüz Boğazı'nın açılmaması halinde ek yaptırım uyarısında bulundu.

CBS News, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Ratcliffe'in salı günü Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyaretinin amacının, Rusya'yı NATO üyesi devletlere saldırmaması konusunda uyarmak olduğunu belirtti.

ABD'nin CBS News kanalı, adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, CIA Başkanı John Ratcliffe'in salı günü Rusya'nın başkenti Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyaretin amacının, Rusya'yı NATO üyesi devletlere saldırmaması konusunda uyarmak olduğunu iddia etti. ABD istihbaratının Rusya'nın NATO'yu test etmeye çalışabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunduğuna dikkat çekildi. Habere göre Ratcliffe ayrıca Moskova ziyaretinde İran'ı da gündeme getirerek Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine yeniden açılmaması halinde ek yaptırımlar uygulanacağı uyarısında bulundu.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ratcliffe'in Rus istihbarat yetkilileriyle görüştüğünü, ancak Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmediğini, Putin'in görüşmeler hakkında bilgilendirildiğini söylemişti.

Bu, Ratcliffe'in CIA direktörü olduktan sonra Rusya'ya yaptığı ilk ziyaret olarak biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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