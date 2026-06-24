ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kuveyt Emiri es-Sabah ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Körfez turu kapsamında resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kuveyt'te bulunan ABD Büyükelçiliği'nde bayrak çekme törenine katıldıktan sonra Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Körfez turu kapsamındaki temaslarını sürdürüyor. Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Kuveyt'e geldi. Rubio, temasları kapsamında, İran ile bölgedeki çatışmaların sonlandırılmasının ardından yeniden faaliyete başlayan ABD Kuveyt Büyükelçiliği'nde düzenlenen bayrak göndere çekme törenine katıldı.

ABD Dışişleri Bakanı, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington'un yönetiminin taraflar arasındaki ortaklığı güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediğini kaydederek, "Kuveyt, bölgesel güvenlik ve istikrar açısından vazgeçilmez bir ortaktır" dedi.

Kuveyt Emiri es-Sabah ile bir araya geldi

Rubio törenin ardından Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldi. Görüşmede İran ile sonlandırılan çatışmaların yanı sıra bölgesel ve küresel alanlardaki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Rubio görüşme sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Washington'ın İran ile yürüttüğü temaslar kapsamında ABD'nin Körfez bölgesindeki müttefiklerinin güvenliğini zayıflatacak hiçbir adım atmayacağını söyledi. Rubio, "Körfez'deki ortaklarımızla tamamen uyum içinde olacağız. Bu yüzden bu ziyaretleri yapıyorum, burada olmamın nedeni bu. Bölgede uzun süredir müttefikimiz olan ülkelerin güvenliğini zedeleyecek hiçbir şey yapmayacağız. Eğer İran iyi ve gerçek bir anlaşma yapmak istiyorsa, ABD buna açıktır. Eğer istemezlerse elbette Başkan Donald Trump'ın başka seçenekleri de var" dedi.

Rubio ayrıca ABD-İran arasındaki teknik müzakerelerin ay sonunda görüşmelere yeniden başlayacağını ve temsilcilerin büyük ihtimalle yeniden İsviçre'de bir araya geleceklerini belirtti.

"Lübnan Silahlı Kuvvetleri ne kadar çok toprağı güven altına alırsa, İsrail'in varlığı o kadar azalacaktır"

Rubio, İsrail'in Lübnan'daki işgaline de değinerek, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin "Hizbullah kontrolündeki bölgeleri" kontrol altına alması durumunda İsrail'in ülke topraklarındaki varlığının azalacağını savundu. Rubio, "Lübnan Silahlı Kuvvetleri ne kadar çok toprağı güven altına alırsa, İsrail'in Lübnan'daki varlığı da o kadar azalacaktır" dedi.

Rubio, Bahreyn'e geçecek

ABD Dışişleri Bakanı'nın Kuveyt ziyaretinin ardından Bahreyn'e geçmesi ve Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Rubio'nun Körfez ziyareti, ABD ile İran arasındaki çatışmaları resmen sona erdiren ve 60 günlük kapsamlı müzakere sürecini başlatan mutabakat zaptının imzalanmasının ardından, üst düzey bir ABD yetkilinin bölgeye yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı