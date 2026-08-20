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ABD'den Küba'ya Yeni Yaptırım Dalgası

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ABD, Küba hükümetini destekledikleri ve kötü niyetli faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 9 kuruluş ve 3 kişiyi yaptırım listesine ekledi. Yaptırımlar, ICAP ve İnşaat Bakanlığı gibi kurumları kapsıyor.

ABD yönetimi, Küba hükümetini destekledikleri ve ABD'ye yönelik "kötü niyetli faaliyetlerde" bulundukları iddiasıyla 9 kuruluş ve 3 kişiyi yaptırım listesine ekledi.

ABD, Küba hükümeti ve Havana'ya bağlı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırım listesini genişletmeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Küba Halklarla Dostluk Enstitüsü (ICAP) yönetimi ve Küba'nın İnşaat Bakanlığı dahil olmak üzere ABD'ye yönelik "kötü niyetli faaliyetlerde" bulunduğu iddia edilen 3 kişi ve 9 kuruluş, yaptırım listesine eklendi. Yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında Küba'nın metal ve madencilik sektörüyle bağlantılı şirketler de yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ICAP'ın ABD'de eğitim ve kültürel değişim programları görünümü altında faaliyet gösteren ve "yıkıcı unsurları tespit etmeyi, örgütlemeyi ve radikalleştirmeyi" amaçlayan geniş bir ağın desteklenmesinde rol oynadığını öne sürdü.

Washington'ın yeni yaptırımları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayında Küba hükümeti yetkilileri, güvenlik güçleri ve bunları destekleyen kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları genişleten başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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