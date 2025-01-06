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ABD Kongresi, Trump'ın 2024 Başkanlık Zaferini Onayladı

ABD Kongresi, Trump'ın 2024 Başkanlık Zaferini Onayladı
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ABD Kongresi, Donald Trump'ın 2024 başkanlık seçiminde kazandığı zaferi onayladı. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkanlık ettiği oturumda, Trump 312 seçici oy alarak resmi olarak kazanan ilan edildi. Kongre oturumu büyük bir katılımla gerçekleştirildi ve seçim sonuçlarına itiraz edilmedi.

ABD Kongresi, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın 2024 başkanlık seçimi zaferini onayladı.

ABD Kongresi, Donald Trump destekçilerinin kanlı kongre baskınının 4'üncü yıldönümünde Trump'ın 2024 başkanlık seçimi zaferini onayladı. Başkan Yardımcısı Kamala Harris, bu yılki Seçiciler Kurulu oylamasına başkanlık etti. Harris, seçimlerde Trump'a karşı yarışmış ancak kaybetmişti. Harris, görevinin bir "kutsal yükümlülük" olduğunu belirterek, oylamayı tarafsız bir şekilde yöneteceğini vurguladı. Oturum sırasında Trump'ın yeni başkan yardımcısı seçilen Ohio Senatörü James David Vance, Temsilciler Meclisi salonunun ön sıralarında yer aldı. Beklentilerin aksine büyük çaplı bir protesto ya da itiraz yaşanmadı. Oturuma katılan Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın milletvekillerine Washington DC'yi kaplayan yoğun kar yağışına rağmen oylamada hazır bulunmaları çağrısının karşılık bulduğu ve oturumun yoğun bir katılımla gerçekleştği görüldü.

Kongre, Trump'ın 312 seçiciler kurulu oyu ile kazandığı zaferi resmen ilan etti. Başkan Yardımcısı Harris, kendi aldığı 226 delegenin de oyunu dahil ederek toplam sonuçları açıkladı. Oturum sırasında hiçbir eyaletin seçim sonuçlarına itiraz edilmedi. Trump'ın oylarının açıklanmasının ardından Kongre üyeleri coşkuyla tezahürat yaptı. Aynı şekilde Harris'in toplam sonuçları okuması sırasında da alkışlar yükseldi. Oturumu ön sıralardan izleyen JD Vance, bu coşkulu anlarda büyük destek aldı.

Her iki meclisten seçilen dört sayman olan Temsilci Bryan Steil (R-Wis.), Temsilci Joe Morelle (D-N.Y.), Senatör Deb Fischer (R-Neb.) ve Senatör Amy Klobuchar (D-Minn.), eyaletlerin seçim sonuçlarını alfabetik sırayla okudu. Sayımlar sırasında Kongre üyeleri, eyaletlerin Trump'a mı yoksa Harris'e mi oy verdiğine bağlı olarak alkışlarla destek verdi.

Trump, 20 Ocak'ta başkan olarak yemin edecek. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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