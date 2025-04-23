ABD Kongre Üyelerinden Gözaltındaki Türk Öğrenci ve Filistinli Aktiviste Destek Ziyareti

ABD'de gözaltındaki Türk öğrenci Rümeysa Öztürk ve Filistinli aktivist Mahmud Halil'i ziyaret eden Kongre üyeleri, serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Troy Carter, Jim McGovern, Ayanna Pressley ve Bennie Thompson'ın yanı sıra Demokrat Senatör Ed Markey, gözaltında bulunan Öztürk ve Halil'i ziyaret etti. Kongre üyeleri, ziyaretin ardından yaptıkları açıklamada, "Barışçıl Filistin yanlısı savunuculuktan sonra gözaltına alınan yasal daimi ikameti bulunan ve Columbia mezunu öğrenci Mahmoud Khalil ile tanıştık. ICE, 21 Nisan'da oğlunun doğumuna katılma talebini reddetti. Ayrıca, bir köşe yazısının ortak yazarı olduktan sonra gözaltına alınan Tufts doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk ve rutin bir ICE kontrolünden sonra gözaltına alınan üç çocuk annesi sığınmacı Wendy Brito ile tanıştık. Hepsi fiziksel olarak iyi görünüyordu, ancak gözaltına alınmaları usulüne uygun yargılama ve Birinci Değişiklik hakları konusunda ciddi endişelere yol açıyor. Bu davaları izlemeye, özgürlüklerin ve hukukun üstünlüğünün korunması için savunuculuk yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kongre üyeleri, Öztürk ve Halil'in serbest bırakılması çağrısında bulundu.