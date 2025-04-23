İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem

İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem oldu
Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki

Gündemi sarsan görüntüye Erdoğan'dan sert tepki: Bu hadsizliktir
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
Balıkçı Kenan'dan çok konuşulacak iddia: İmamoğlu kulağıma eğilip dedi ki...

Balıkçı Kenan'dan bomba iddia: İmamoğlu kulağıma eğilip dedi ki...

ABD Kongre Üyelerinden Gözaltındaki Türk Öğrenci ve Filistinli Aktiviste Destek Ziyareti

ABD Kongre Üyelerinden Gözaltındaki Türk Öğrenci ve Filistinli Aktiviste Destek Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de gözaltındaki Türk öğrenci Rümeysa Öztürk ve Filistinli aktivist Mahmud Halil'i ziyaret eden Kongre üyeleri, serbest bırakılmaları çağrısında bulundu. Gözaltına alınmalarının usulüne uygun yargılama ve haklar açısından endişe yarattığı ifade edildi.

ABD'de gözaltındaki Türk öğrenci Rümeysa Öztürk ve Filistinli aktivist Mahmud Halil'i ziyaret eden Kongre üyeleri, serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Troy Carter, Jim McGovern, Ayanna Pressley ve Bennie Thompson'ın yanı sıra Demokrat Senatör Ed Markey, gözaltında bulunan Öztürk ve Halil'i ziyaret etti. Kongre üyeleri, ziyaretin ardından yaptıkları açıklamada, "Barışçıl Filistin yanlısı savunuculuktan sonra gözaltına alınan yasal daimi ikameti bulunan ve Columbia mezunu öğrenci Mahmoud Khalil ile tanıştık. ICE, 21 Nisan'da oğlunun doğumuna katılma talebini reddetti. Ayrıca, bir köşe yazısının ortak yazarı olduktan sonra gözaltına alınan Tufts doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk ve rutin bir ICE kontrolünden sonra gözaltına alınan üç çocuk annesi sığınmacı Wendy Brito ile tanıştık. Hepsi fiziksel olarak iyi görünüyordu, ancak gözaltına alınmaları usulüne uygun yargılama ve Birinci Değişiklik hakları konusunda ciddi endişelere yol açıyor. Bu davaları izlemeye, özgürlüklerin ve hukukun üstünlüğünün korunması için savunuculuk yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kongre üyeleri, Öztürk ve Halil'in serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.