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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton, katıldığı bir televizyon programında ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "dostu" olarak değerlendirmesine ilişkin soruya cevabında, "Putin, Ukrayna meselesinde kesinlikle Amerika'nın dostu değil" dedi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton katıldığı bir televizyon programında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "dostum" ifadesini kullanmasına ilişkin açıklama yaptı. Clayton, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in Shenzen kentindeki APEC Zirvesi sırasında Putin'i "dost" olarak nitelendiren açıklamalarını dünya liderleri arasındaki diplomatik görüşmeler çerçevesinde değerlendirdi. ABD'li yetkili, Trump'ın ifadelerinin ABD, Rusya ve Çin gibi dünyanın en büyük üç nükleer gücünün liderleri arasındaki görüşmeler bağlamında "tamamen uygun" olduğunu söyledi. Öte yandan Putin'in Ukrayna konusunda ABD'nin dostu olmadığını belirten Clayton, "Putin, Ukrayna meselesinde kesinlikle Amerika'nın dostu değil" ifadelerini kullandı.

Avrupalı liderlerden Trump'ın sözlerine tepki gelmişti

Trump'ın Putin'i arkadaş olarak nitelendirmesi, Ukrayna'ya destek veren Avrupa ülkelerinden tepki çekmişti. Polonya Başbakanı Donald Tusk, konuya ilişkin açıklamasında, "Sayın Putin bizim arkadaşımız değil ve asla da olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de geçtiğimiz perşembe günü Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ardından Trump'ın açıklamalarına ilişkin soruyla karşılaşmıştı. Almanya, Fransa ve İngiltere liderlerinin öncülüğündeki toplantı sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısının sonunda kendisine yöneltilen soruya cevap vermeyen Zelenskiy, omuz silkerek kürsüden ayrılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı