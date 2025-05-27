ABD, İsrail'e 90 Bin Ton Askeri Teçhizat Gönderdi

ABD, İsrail'e 90 Bin Ton Askeri Teçhizat Gönderdi
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İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze'ye yönelik saldırıların başlangıcından bu yana ABD'nin 800 nakliye uçağı ve 140 gemi ile 90 bin tondan fazla silah ve askeri teçhizat gönderdiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze'ye saldırıların başlangıcından bu yana ABD'den İsrail'e 800 nakliye uçağı ve 140 gemiyle 90 bin tondan fazla silah ve askeri teçhizat gönderildiğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların 599. gününde ABD'nin askeri yardımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, ABD'nin Gazze'ye saldırıların başlatıldığı 7 Ekim 2023'ten bu yana gönderdiği askeri teçhizat ve silah taşıyan 800. uçağın sabah saatlerinde İsrail'e vardığı duyuruldu. Ekim 2023'ten bu yana ABD'den İsrail'e 800 nakliye uçağı ve 140 gemiyle 90 bin tondan fazla silah ve askeri teçhizat ulaştırıldığı ifade edildi. İsrail'e teslim edilen askeri teçhizatın "zırhlı araçlar, mühimmat, cephane, kişisel koruma ekipmanı ve tıbbi ekipman" içerdiği aktarıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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