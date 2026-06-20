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Pakistan: "ABD-İran arasında teknik düzeyde görüşmeler yarın İsviçre'de gerçekleştirilecek"

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Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İranlı temsilcilerin yarın İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında teknik düzeyde bir araya geleceğini duyurdu. Görüşmelere Pakistan ve Katar'dan arabulucular da katılacak.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İranlı temsilcilerin yarın teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştirmek üzere İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bir araya geleceğini açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin bir sonraki turu kapsamında İsviçre'de yapılması planlanan görüşmelere ilişkin açıklama yayımladı. Bakanlık, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından tarafların teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştirmek üzere yarın İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bir araya geleceğini bildirdi. Açıklamada, görüşmelere ABD ve İranlı temsilcilerin yanı sıra Pakistan ve Katar'dan arabulucuların da katılacağı kaydedildi.

Pakistan'ın, "İslamabad Mutabakat Zaptı" kapsamında varılan uzlaşıların ilerletilmesi amacıyla arabulucu rolünü sürdürmeye devam edeceği belirtilen açıklamada, ülkenin diplomatik sürece katkı sunmayı sürdüreceği vurgulandı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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