Haberler

Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, ABD-İran arasındaki müzakerelerin 3'üncü turunun sona erdiğini belirterek, "ABD ile İran arasındaki müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedilen bir günü geride bıraktık.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin 3'üncü turunun sona erdiğini duyurdu. Bakan, önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve teknik görüşmelerin önümüzdeki hafta Viyana'da yapılacağını söyledi.

Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, ABD- İran arasındaki müzakerelerin 3'üncü turunun sona erdiğini belirterek, "ABD ile İran arasındaki müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedilen bir günü geride bıraktık. İlgili başkentlerdeki istişarelerin ardından müzakerelere kısa süre içinde yeniden başlayacağız. Teknik düzeydeki görüşmeler önümüzdeki hafta Viyana'da yapılacak" dedi. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı

Fenomen dizinin unutulmaz yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı

İpleri tamamen kopardı
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı

Fenomen dizinin unutulmaz yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı
Mucizenin ta kendisi! 10. kattan düşen çocuğu montla yakaladı

Mucizenin ta kendisi! 10. kattan düşen çocuğu montla yakaladı
Koruma altındaki şahine içki içiren genç, cezadan kaçamadı

Beğeni için yaptığına bakın! 5 yıl boyunca hayvanlara dokunması yasak