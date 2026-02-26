Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, ABD- İran arasındaki müzakerelerin 3'üncü turunun sona erdiğini belirterek, "ABD ile İran arasındaki müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedilen bir günü geride bıraktık. İlgili başkentlerdeki istişarelerin ardından müzakerelere kısa süre içinde yeniden başlayacağız. Teknik düzeydeki görüşmeler önümüzdeki hafta Viyana'da yapılacak" dedi. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı