Pakistan Dışişleri Bakanı Dar: "ABD ve İran ateşkes taahhütlerine bağlı kalmak zorunda"

Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, ABD-İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen ve bütün dünyanın büyük ilgiyle takip ettiği müzakerelerin sonlanmasının ardından tarafların temaslarına ilişkin açıklama yaptı. ABD ve İranlı yetkililer arasında yüz yüze görüşmelerin de gerçekleştirildiği yoğun müzakere sürecine katılım sağlayan taraflara teşekkür eden Dar, "İran İslam Cumhuriyeti ve ABD'ye Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in bölgede derhal ateşkes sağlanmasına yönelik çağrılarına kulak verdikleri için derin şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, Başbakan'ın İslamabad'daki görüşmelere davetini kabul ettikleri için de teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Dar, dün başlayan ve yaklaşık 21 saat süren temaslarda bir anlaşmanın sağlanamadığını aktarırken, "Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile birlikte, son 24 saat boyunca süren ve bu sabah sona eren yoğun ve yapıcı müzakerelerin çeşitli turlarında iki taraf arasında arabuluculuk yaptık. Ateşkese ulaşılmasına yardımcı olma çabalarımızı ve arabuluculuk rolümüzü takdir ettikleri için her iki tarafa teşekkür etmek isterim" ifadelerini kullandı.

"Taraflar ateşkes taahhütlerine bağlı kalmak zorunda"

Tarafların bu ivmeyi koruması temennisinde bulunan Dar, "İki tarafın da tüm bölge ve ötesi için kalıcı barış ve refahın sağlanması yönünde olumlu yaklaşımı sürdürmesini umuyoruz" dedi.

Ayrıca tarafların ateşkes taahhütlerine bağlı kalmak zorunda olduğunu belirten Dar, "Pakistan gelecek günlerde de İran İslam Cumhuriyeti ile ABD arasında yeniden diyaloğun ve arabuluculuğun kolaylaştırılması için rol oynamayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Vance, "İran şartlarımızı kabul etmemeyi tercih etti" demişti

Görüşmelerde ABD tarafına liderlik eden Başkan Yardımcısı James David Vance temaslara ilişkin değerlendirmesinde, "Müzakerelerdeki eksiklikler Pakistanlıların suçu değildi. Onlar harika bir iş çıkardılar ve aradaki görüş ayrılıklarını aşıp bir anlaşmaya varmamıza yardımcı olmaya çalıştılar. 21 saattir bu konu üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İran heyeti ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Vance, "Bu iyi haber. Kötü haber ise, bir anlaşmaya varamadık. Bence bu, ABD ile kıyaslandığında, İran için çok daha kötü bir haber. Sonuç olarak, bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz. Hangi konularda taviz verebileceğimizi ve hangi konularda taviz veremeyeceğimizi çok net bir şekilde ortaya koyduk. Bunu olabildiğince açık bir şekilde ifade ettik, ancak onlar şartlarımızı kabul etmemeyi tercih ettiler" demişti.

ABD tarafının esnek davranmasına rağmen İran'ın anlaşmaya yanaşmadığını öne süren Vance, "İranlıların şartlarımızı kabul etmeye istekli olduğu bir noktaya bir türlü ulaşamadık. Bence oldukça esnek davrandık, oldukça uzlaşmacıydık. İyi niyetle müzakere ettiğimiz için ekiple sürekli iletişim halindeydik. Buradan çok basit bir teklifle, yani nihai ve en iyi teklifimiz olan bir uzlaşma önerisiyle ayrılıyoruz. İranlıların bunu kabul edip etmediğini göreceğiz" açıklamasını yapmıştı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı