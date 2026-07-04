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Al Arabiya: "ABD-İran müzakerelerinin yeni turu 11 Temmuz'da Pakistan'da yapılacak"

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Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeni turunun 11 Temmuz'da Pakistan'da yapılacağını iddia etti. Görüşmelerde yaptırımlar, dondurulan varlıklar ve nükleer program ele alınacak.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya haber kanalı, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin yeni turunun 11 Temmuz'da Pakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini öne sürdü.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya haber kanalı, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin bir sonraki turuna ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Haberde, Pakistan'ın taraflar arasında kalıcı bir anlaşmaya varılmasına yönelik diplomatik temaslar kapsamında 11 Temmuz'da yeni bir görüşmeye ev sahipliği yapmasının beklendiği öne sürüldü.

Habere göre görüşmelerde, Tahran yönetimine yönelik ABD yaptırımları, İran'ın dondurulan varlıkları ile ülkenin nükleer programı olmak üzere üç temel başlık masaya yatırılacak.

Kaynaklar, İran'ı temsil edecek heyetin seviyesine henüz karar verilmediğini, bu kararın ise ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin tamamlanmasının ardından netleşeceğini belirtti.

Söz konusu iddia, Washington ile Tahran arasında aylardır Pakistan ve Katar gibi arabulucu ülkeler üzerinden sürdürülen dolaylı diplomatik temasların devam ettiği bir dönemde geldi. Taraflar, hem bölgede yükselen gerginliği kontrol altına almayı hem de İran'ın nükleer programına ilişkin bir mutabakata varılmasını hedefliyor.

Katar'da dolaylı görüşmeler gerçekleştirilmişti

Taraflar en son çarşamba günü Katar'ın başkenti Doha'da dolaylı teknik görüşmeler gerçekleştirmişti. ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu temasları "oldukça iyi" olarak nitelendirmişti. İran tarafı, görüşmelerde dondurulmuş milyarlarca dolarlık İran varlığının bir bölümünün serbest bırakılması konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.

Ayrıca İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptındaki ihlallerin bildirilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik resmi bir iletişim kanalı kurulması konusunda uzlaşmaya varıldığını duyurmuştu. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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