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İran basını: "İsviçre'deki görüşmelerin ilk turu 80 dakikanın ardından 'iç istişareler' nedeniyle sonlandırıldı"

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İsviçre'de ABD ile İran arasında yapılan görüşmelerin ilk turu, yaklaşık 80 dakika sonra 'iç istişareler' nedeniyle sona erdi. Görüşmelerde nükleer program ve bölgesel konular ele alındı.

İran merkezli Fars Haber Ajansı, İsviçre'de ABD ile İran arasında yapılan görüşmelerin ilk turunun yaklaşık 80 dakika sürdükten sonra "iç istişareler" nedeniyle sona erdiğini belirtti.

ABD-İran arasında Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğuyla İsviçre'de gerçekleştirilen görüşmelerin ilk turunun sona erdiği iddia edildi. İran merkezli Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, Bürgenstock kasabasındaki dörtlü görüşme yaklaşık 80 dakikanın ardından "iç istişareler" nedeniyle sonlandırıldı. İranlı kaynaklar, ayrıca görüşmede daha önce İsrail basınında iddia edildiğinin aksine Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi veya nükleer komiteden herhangi bir ismin yer almadığını bildirdi.

Öte yandan Suudi Arabistan merkezli haber kanalı Al Arabiya, görüşmelerin ikinci turunun yakın zamanda yeniden başlayacağını iddia etti.

ABD'li kaynaklar ise, görüşmede İran'ın nükleer programı ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin başlıkların ele alındığını belirtti. ABD merkezli CNN International, ABD-İran görüşmelerinin açık bir diyalogla başladığını ve Hürmüz Boğazı ile Lübnan'a ilişkin başlıklara odaklanıldığını bildirdi. - BURGENSTOCK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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