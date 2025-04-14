ABD-İran Dolaylı Görüşmelerinin İkinci Turu Roma'da Yapılacak

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD-İran dolaylı görüşmelerin ikinci turunun Roma'da yapılacağını açıklayarak, "İlgili taraflardan ve arabulucu rolü oynayan Umman'dan bir talep aldık ve olumlu yanıt verdik" dedi.

İran'ın ABD ile yürüttüğü dolaylı nükleer konulu müzakerelerin ikinci turunun İtalya'da yapılacağı iddia edilmiş, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi açıklamasında, "Görüşmenin yeri önemli değil, önemli olan İran ile ABD arasındaki etkileşim biçimi ve çerçevesinin değişmemesidir" demişti. ABD-İran dolaylı görüşmelerine ilişkin son açıklama İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'den geldi. Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen World Expo 2025'da İtalyan basınına açıklama yapan Tajani, görüşmelerin ikinci turunun Roma'da yapılacağını açıklayarak, "İlgili taraflardan ve arabulucu rolü oynayan Umman'dan bir talep aldık ve olumlu yanıt verdik" dedi. Roma'nın bu tür müzakerelere sık sık ev sahipliği yaptığını hatırlatan Tajani, "Nükleer sorunun çözümüne ve barışın inşasına yol açabilecek tüm müzakereleri desteklemek için gereken her şeyi yapmaya hazırız" ifadesini kullandı.

İlk tur Maskat'ta yapılmıştı

İran ve ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin ilk turu Cumartesi günü Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilmişti. Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, İran ile ABD arasında ilk turu gerçekleştirilen dolaylı müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Maskat'ta, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u ağırlamaktan gurur duyuyorum. Bu samimi atmosferde gerçekleşen görüşmelere katılımları için iki meslektaşıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. - OSAKA