ABD, İran'a yönelik kısıtlamalar kapsamında 4 kişiyi daha yaptırım listesine ekledi

Güncelleme:
ABD Hazine Bakanlığı, İran'la bağlantılı 4 kişi, 16 kuruluş ve 12 petrol tankerini yaptırım listesine ekledi. Yeni yaptırımlar, İran'ın gölge filosu ve silah programlarına yönelik önlemler içeriyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Tahran yönetimine yönelik kısıtlamalar kapsamında İran'la bağlantılı 4 kişi, 16 kuruluş ve 12 petrol tankerinin yaptırım listesine eklendiğini açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden İran'ın "gölge filosu" ve balistik füze ile gelişmiş konvansiyonel silah programına tedarik sağlayan ağları hedef alan yeni yaptırımlar duyurdu. Yeni tedbirler çerçevesinde 4 kişi, 16 şirket ve 12 gemi yaptırım listesine alındı. Konuya ilişkin açıklamada, "Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), özellikle İran petrolünü ve petrol ürünlerini yabancı pazarlara taşıyan ve rejimin ülke içindeki baskı politikası, terörist vekilleri ve silah programını finanse etmesinde başlıca gelir kaynağı olan İran'ın gölge filosunda faaliyet gösteren gemiler hedef alındı" denildi.

Açıklamada ayrıca, "OFAC aynı zamanda, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ve İran Savunma Bakanlığı'nın balistik füze ve gelişmiş silah üretim kapasitesini yeniden tesis edebilmesi için gerekli öncül malzemeleri ve hassas makineleri temin etmesini sağlayan, insansız hava araçlarının (İHA) üçüncü ülkelere yayılmasını mümkün kılan birden fazla ağı da hedef aldı" ifadeleri kullanıldı.

Hazine Bakanlığı aynı zamanda yaptırımlar kapsamında 2025 yılında toplamda 875'ten fazla kişi, gemi ve uçağa yaptırım uygulandığını açıkladı.

"Hazine Bakanlığı, İran üzerinde azami baskı uygulamayı sürdürecektir"

Hazine Bakanı Scott Bessent, "İran, yasa dışı petrol satmak, gelirlerini aklamak, nükleer ve konvansiyonel silah programları için bileşen tedarik etmek ve terörist vekillerini desteklemek amacıyla finansal sistemleri istismar ediyor" dedi.

Bessent, "Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında Hazine Bakanlığı, rejimin silah kabiliyetlerini ve İran halkının yaşamlarından üstün tuttuğu terörizm desteğini hedef alarak, İran üzerinde azami baskı uygulamayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
