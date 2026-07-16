ABD ordusundan İran'a yönelik yeni hava saldırısı dalgası
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmak amacıyla beşinci gece de devam eden yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu. İran basını, Keşm Adası, Bender Abbas ve Çabahar kentlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın askeri kapasitesinin zayıflatılması amacıyla yeni bir hava saldırısı dalgasının başlatıldığını açıkladı.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "ABD kuvvetleri, İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla İran'a karşı yeni bir hava saldırısı dalgası başlattı" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, söz konusu saldırıların beşinci gecesinde devam ettiğinin altı çizildi.
Öte yandan İran basını, ülkenin Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası ile Bender Abbas kenti ve Sistan-Belucistan eyaletindeki Çabahar kenti yakınlarında patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. Saldırıların yol açtığı maddi hasar, can kaybı veya yaralanmaya ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - FLORIDA