Haberler

ABD Hava Trafiği Kontrolünde Kritik Durum: Hava Sahası Kapanabilir

Güncelleme:
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, federal hükümetin kapanmasının devam etmesi durumunda hava trafik kontrolörlerinin maaşsız çalıştığını ve bu durumun hava sahasının bazı bölgelerinde geçici kapanmalara sebep olabileceğini açıkladı. Şu anda 2 bin ila 3 bin arasında kontrolör eksikliği bulunuyor ve uçuşlarda gecikmeler artıyor.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kapanmasının ikinci ayına girerken yaşanan personel eksikliğinin kritik seviyelere ulaştığını, hava trafik kontrolörlerinin maaşsız çalışmaya zorlandığını ve bu durumun binlerce kontrolör eksikliğine yol açtığını belirterek, "ABD'de bazı bölgelerde hava sahası kapatılabilir" uyarısında bulundu.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) bölgesel demiryolu işletme tesisinde basın toplantısı düzenleyerek federal hükümetin kapanmasının sürmesi halinde ülkenin bazı bölgelerinde hava sahasının geçici olarak kapatılabileceğini duyurdu. Hava trafik kontrolörleri dahil temel çalışanların maaşsız çalıştığını hatırlatan Duffy, "Demokratlar, bir hafta içinde büyük bir kaos yaşayacaksınız. Uçuşlarda büyük gecikmeler olacak, bazı hatlar iptal edilecek ve kontrolör eksikliği nedeniyle hava sahasının bazı kısımlarını kapatmak zorunda kalabiliriz" ifadelerini kullandı. Duffy, mevcut durumda 2 bin ila 3 bin arasında hava trafik kontrolörü eksikliği bulunduğunu sözlerine ekledi.

"Sistemde şu anda daha fazla risk var"

ABD Ulaştırma Bakanı Duffy, kapanmanın uzaması halinde ulaşım altyapısında daha fazla aksama yaşanabileceğini söyleyerek, "Bu durum ne kadar uzun sürerse, çalışanlar o kadar zor seçimler yapmak zorunda kalıyor. Hava trafik kontrolörleri işe mi gidecek, yoksa ailelerini geçindirmek için başka bir iş mi bulacaklar?" ifadelerini kullandı. Duffy, hava yolculuğu güvenliğinin öncelik olduğunu belirterek, "Uçuş gecikmeleri ve iptalleri bazen güvenliği sağlamak için gerekli olabilir. Ancak dürüst olmak gerekirse, sistemde şu anda daha fazla risk var" dedi.

Havalimanlarında gecikmeler artıyor

Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu Houston'daki havaalanlarında personel eksikliğinden dolayı "normalden daha uzun güvenlik kontrolü gecikmeleri" yaşandığı kaydedildi. TSA açıklamasında, "Operasyonlarımızın çoğu asgari düzeyde etkileniyor ancak kapanma uzarsa, maaşsız kalan çalışanlarımız için işe gelmek zorlaşacaktır" denildi.

FlightAware verilerine göre, Salı günü öğleden sonra ABD genelinde bin 800'den fazla uçuş ertelendi, 50'den fazla uçuş da iptal edildi. En fazla etkilenen havalimanları arasında Newark Liberty ve New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı yer aldı. Federal Havacılık İdaresi (FAA), Arizona'daki Phoenix Sky Harbor Havalimanı'na yapılan uçuşlarda da yaklaşık bir saatlik gecikme yaşandığını duyurdu. Hafta sonunda ise 5 binden fazla uçuşun gecikmesiyle, son yılların en yoğun seyahat krizlerinden biri yaşandı. Uzmanlar, hükümet kapanması devam ettiği sürece uçuşlarda yaşanan aksaklıkların artacağını öngörüyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
