ABD, Güney Kore'deki Sıkıyönetimin Kaldırılmasını Memnuniyetle Karşıladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetimin yürürlükten kaldırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Siyasi anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde ve hukukun üstünlüğüne uygun olarak çözülmesini bekliyoruz" dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen, ancak 6 saat sonra yürürlükten kaldırılan sıkıyönetim kararına ABD hükümetinden tepki geldi. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kore'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti. Yoon'un ülke anayasası ve Ulusal Meclis tarafından verilen karar uyarınca sıkıyönetim uygulamasını iptal etme kararını "memnuniyetle karşıladıklarını" belirten Blinken, "Siyasi anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde ve hukukun üstünlüğüne uygun olarak çözülmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Blinken, Güney Kore halkına ve ortak demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan ABD-Güney Kore ittifakına olan desteklerinin sürdüğünü vurguladı.

6 saat süren sıkıyönetim siyasi krize neden olmuştu

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğunu iddia ederek sıkıyönetim ilan ettiğini açıklamıştı. Güney Kore Kara Kuvvetleri Komutanı Park An-su sıkıyönetim komutanı olarak atanırken, meclis ve siyasi partilerin faaliyetleri yasaklanmıştı. Ancak, Ulusal Meclis'te yapılan acil toplantıda sıkıyönetimin kaldırılması yönünde karar alınmıştı. Gelişmeler üzerine geri adım atan Yoon, sıkıyönetim uygulamasının sonlandırıldığını duyurmuştu. Yoon'un ilan ettiği sıkı yönetim yaklaşık 6 saatin ardından sona ererken, gelişmeler ülkede siyasi krize neden olmuştu. Muhalefet partileri Yoon'a istifa etme çağrısında bulunmuştu. - WASHINGTON