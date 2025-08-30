ABD, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve 80 Yetkilinin Vizelerini İptal Etti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve 80 diğer Filistinli yetkilinin vizelerinin iptal edildiğini, bu nedenle de gelecek ay New York'ta yapılacak olan BM Genel Kurulu'na katılamayacaklarını duyurdu.

ABD, Filistin'e karşı bir skandal karar daha aldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve 80 diğer Filistinli yetkilinin vizelerinin iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Bu nedenle Abbas ve Filistinli yetkililer, gelecek ay New York'ta yapılacak olan BM Genel Kurulu'na katılamayacaklar" dedi. Rubio, Filistinli yetkilileri "barış çabalarını baltalamak ve şartlı bir Filistin devleti için tek taraflı tanıma arayışında olmak" ile suçladı. ABD'li bakan, New York'taki BM misyonunda bulunan Filistinli temsilcilerin, BM Merkez Anlaşması'na uygun olarak toplantılara katılabileceğini ifade etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Bu karar, özellikle Filistin Devleti'nin Birleşmiş Milletler'in gözlemci üyesi olduğu göz önüne alındığında, uluslararası hukuk ve BM Merkez Anlaşması'na açıkça aykırıdır" denildi. Açıklamada, ABD'ye bu kararı geri alması çağrısı yapıldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. - WASHINGTON