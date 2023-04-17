ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan F-16'lar için modernizasyon kitlerinin Türkiye'ye satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, F-16 savaş uçakları için taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16 modernizasyon kitlerinin Türkiye'ye satışına onay verdi.

ABD ve Türkiye arasında F-16 savaş uçakları ile ilgili görüşmeler devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı F-16 savaş uçakları için taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16 modernizasyon kitlerinin Türkiye'ye satışına onay verdi. Konuya yakın kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın radarları ve aviyonikleri içeren modernizasyon kitlerinin satışı için resmi bildirimi bugün Kongre'ye ileteceğini aktardı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, "ABD ve Türkiye'nin derin savunma ve güvenlik bağları var ve NATO'nun birlikte çalışabilirliği için Türkiye kritik bir önceliğe sahip olmaya devam ediyor" dedi.

Kongre, söz konusu kitlerin satışına yeşil ışık yakması halinde yıllar sonra Türkiye'ye yönelik ilk büyük askeri satışa onay vermiş olacak. Söz konusu modernizasyon kitleri, Türkiye'nin ABD'den Ekim 2021'de talep ettiği 20 milyar dolar değerindeki F-16 savaş uçakları ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti talebinden ayrı olarak yapıldı. - WASHINGTON