ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Al Suud ile görüştü

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan ve BAE arasındaki gerilim sonrası Suudi Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Yemen'deki çatışmalar ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yükselen tansiyonun ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun, BAE'den gelen iki gemiyle ayrılıkçılara silah sevkiyatı yapıldığı gerekçesiyle Yemen'in liman kenti Mukalla'yı bombalamasının ardından gerçekleştirilen görüşmede, Suudi Arabistan-BAE arasında gerilim, bölgesel güvenlik ve istikrarı etkileyen konuları ele aldı.

BAE'nin Fucayra Limanı'ndan gelen 2 gemi, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Ortak Kuvvetler Komutanlığı'ndan resmi izin almadan geçtiğimiz cumartesi ve pazar günleri Mukalla'ya girmişti. Gemilerin takip sistemlerini devre dışı bırakıldığı aktarılarak, gemilerin Hadramut ve Yemen'in doğusundaki Al-Mahra'da Güney Geçiş Konseyi güçlerini desteklemek için büyük miktarda silah ve savaş aracı indirdiği belirtilmişti. Koalisyon, güçleri de bu nedenle Mukalla'yı bombalamıştı.

BAE Savunma Bakanlığı, Yemen'de 2019 yılında askeri varlığını sona erdirdikten sonra ülkede kalan tek güç olan terörle mücadele birimlerinin görevini gönüllü olarak sonlandırdığını açıklamıştı. - WASHINGTON

