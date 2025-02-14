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ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Almanya Seyahati Mekanik Sorun Nedeniyle İptal Edildi

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Almanya'ya gitmek üzere kalkış yapan uçağı, mekanik sorun nedeniyle geri döndü. Bakan Rubio, seyahatine farklı bir uçakla devam edecek.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Almanya'ya gitmek üzere kalkış yapan uçağı, "mekanik sorun" nedeniyle geri döndü.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya seyahat ettiği ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçağı yerel saatle 19.00 sıralarında kalkış yaptıktan 90 dakika sonra Washington'a geri döndü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Boeing 757 tipi C-32 uçağında mekanik bir sorun meydana geldiğini açıkladı. Bruce, "Bakan Rubio, Almanya ve Orta Doğu'ya seyahatini farklı bir uçakla sürdürecek" dedi.

ABD'li adı açıklanmayan bir yetkili ise mekanik sorunun, kokpit camındaki bir çatlaktan kaynaklandığını aktardı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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