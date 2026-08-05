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ABD ve İngiltere'den Avrupa Güvenliği ve İran Vurgusu

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, ABD’nin başkenti Washington DC’de gerçekleştirdikleri görüşmede Avrupa’nın kendi güvenliğinde daha fazla sorumluluk üstlenmesi, Hürmüz Boğazı ve İran’ın nükleer programına ilişkin konuları ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, ABD'nin başkenti Washington DC'de gerçekleştirdikleri görüşmede Avrupa'nın kendi güvenliğinde daha fazla sorumluluk üstlenmesi, Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer programına ilişkin konuları ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile başkent Washington DC'de bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott'un görüşmeye ilişkin açıklamasına göre, taraflar Avrupa'nın kendi güvenliğinde daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemini ele aldı. Görüşmede ayrıca, tarafların Hürmüz Boğazı'nda seyrüseferin güvenliğinin sağlanmasına yönelik ortak taahhütleri ile İran'ın hiçbir zaman nükleer silah geliştirmemesi veya edinmemesi yönündeki kararlılıklarını yeniden teyit ettiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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