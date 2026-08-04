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Rubio: Hürmüz Görüşmelerinde İlerleme Var, Nihai Sonuç Yok

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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için İran ile yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ancak henüz nihai anlaşmaya ulaşılmadığını söyledi; Venezuela seçimleri için ise hazırlık sürecinin devam ettiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması amacıyla İran ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Görüşmelerde ilerleme sağlandığını ancak henüz nihai sonuca ulaşılmadığını söylemekle yetinmek zorundayım" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Paraguay Devlet Başkan Yardımcısı Pedro Alliana ile ABD ile Paraguay arasında varılan sivil nükleer anlaşmanın imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Venezuela'da seçimlerin ne zaman yapılmasının beklendiğine ilişkin bir soru alan Rubio, "Bu bir süreç. Seçimler elbette yapılmak zorunda. Ancak seçimlerin temelini hazırlamak için yapılması gereken çok iş var. Gerçek bir basın özgürlüğü sağlanmalı. Birden fazla siyasi partinin katılımına izin verilmeli. Ulusal uzlaşı sağlanmalı ve oyları doğru şekilde sayacak bir seçim komisyonu oluşturulmalı" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevden uzaklaştırılmasının üzerinden yalnızca altı ay geçtiğini söyleyen Rubio, aynı anda hem ekonomi hem diğer alanlarda çok sayıda gelişme yaşandığını ve bu durumun siyasi geçişi de kolaylaştıracağına inandığını söyledi. Rubio, "Bütün bunları, bu tür gelişmelerin bir gecede yaşanmayacağını anlatmak için söylüyorum. Ancak yönümüz doğru" şeklinde konuştu.

"Nihai anlaşmanın hedefi İran'ın nükleer silahlardan arındırılmasıdır"

İran'daki son durumun ne olduğu ve bir anlaşmaya ne kadar yakın olunduğu sorusuna Rubio, "Anlaşmadan söz ederken iki farklı konuyu ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Birincisi, İran'ın nükleer hedefleriyle ilgili olan kapsamlı anlaşmadır. İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamaz. Başkan bu konuda açık konuştu. Dolayısıyla nihai anlaşmanın hedefi İran'ın nükleer silahlardan arındırılmasıdır" dedi.

Şu anda acil olan ve üzerinde yoğunlaşılan konunun ise boğazlar ile ilgili olduğunu söyleyen Rubio, "Gemiler boğazlardan geçiyor, petrol taşımacılığı sürüyor ve boğazlar açık durumda. Bununla birlikte kısa vadede daha fazla geminin güvenli biçimde geçebilmesini sağlamak amacıyla Umman ve İran arasında yürütülen görüşme ve müzakerelere biz de katılıyoruz. Aynı zamanda nükleer silahlardan arındırmaya ilişkin daha uzun vadeli görüşmelere doğru ilerliyoruz" dedi.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması amacıyla İran ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirten Rubio, "Bu görüşmelerde ilerleme sağlandığını ancak henüz nihai sonuca ulaşılmadığını söylemekle yetinmek zorundayım. Bunun çok kısa süre içinde gerçekleşmesini umuyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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