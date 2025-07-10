ABD Dışişleri Bakanı, BM Raportörü Albanese'ye Yaptırım Uygulanacağını Açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese'ye ABD ve İsrail karşıtı söylemleri nedeniyle yaptırım uygulanacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese'ye İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerini belgelendirmesi nedeniyle yaptırım kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, "ABD'li ve İsrailli yetkilileri, şirketleri ve yöneticileri asılsız, utanç verici şekilde suçlayarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) çağrıda bulunması nedeniyle BM İnsan Hakları Konseyi Özel Raportörü Francesca Albanese'ye yaptırım uygulanacağını duyuruyorum. Albenese'nin ABD ve İsrail'e yönelik yürüttüğü politik ve ekonomik savaşa artık tolerans gösterilmeyecek. Ortaklarımızın nefsi müdafaalarında daima yanlarında olacağız. ABD, kendisine yöneltilen hukuki savaşlarda ve kendisi ile müttefiklerinin egemenliğinin güven altına alınmasında gerekli görülen her eyleme başvuracaktır" ifadelerini kullandı. Albenese'yi antisemitizm ile suçlayan Rubio ayrıca, "Bu taraflılık, Albanese'nin UCM'ye asılsız gerekçeler olmadan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılması başvurusunda bulunduğu zaman dahil, kariyeri boyunca kendisini göstermiştir" dedi.

Albanese: "Mafya tarzı teknikleri hakkında yorum yapmayacağım"

Albanese ABD'nin yaptırım kararına cevap olarak, "Mafya tarzı korkutma teknikleri hakkında yorum yapmayacağım. BM üyelerine uymaları gereken şartları, soykırımı durdurmalarını ve soykırımdan çıkar sağlayan kişileri cezalandırmalarını hatırlatmakla meşgulüm" ifadelerini kullandı. Albanese, ayrıca dün yaptığı açıklamada, UCM tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında hava sahalarını kullanmasına izin veren Avrupalı devletlerini, "İtalya, Fransa ve Yunanistan vatandaşları onları, hatta hepimizi, zayıf düşüren ve tehlikeye sokan, uluslararası yasal düzeni ihmal eden bütün siyasi eylemlerden haberdar olma hakkına sahip" ifadeleriyle eleştirdi.

Trump yönetiminin hedefindeki BM Özel Raportörü, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline karşı uluslararası kamuoyunda ses getiren açıklamalar yapmış, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki insan hakları ihlallerini derhal sonlandırması gerektiğine ilişkin çağrıda bulunmuştu. - WASHINGTON