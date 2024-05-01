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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Gazze'deki saldırılar ve rehinelerin serbest bırakılması konularında görüşme gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv'de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşme gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 7'nci kez geldiği İsrail'de temaslarına başladı. Bakan Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi. Herzog görüşmenin başında yaptığı konuşmada, "(Gazze'deki) Rehinelerin bir an önce geri dönmesini arzuluyoruz. Bu, uluslararası toplumun en önemli önceliğidir ve olmalıdır. Rehinelerin serbest bırakılmasının en büyük öncelik olduğuna dair uluslararası toplumun oybirliğiyle aldığı bir karar olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Masada bir teklif var"

Blinken ise, "Rehinelerin evlerine dönmesini sağlayacak bir ateşkes anlaşmasına varmaya ve bunu hemen gerçekleştirmeye kararlıyız" dedi. Şu ana kadar ateşkes sağlanamamasından Hamas'ı sorumlu tutan Blinken, "Masada bir teklif var, dediğimiz gibi hiçbir gecikme ve mazeret olmamalı. Artık rehinelerin ailelerinin yanına getirilmesinin zamanı geldi ve artık çok geçti" şeklinde konuştu. Blinken, ateşkesin yanı sıra Gazze'deki halka ve halkın ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamaya odaklanmaları gerektiğini vurguladı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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