Haberler

ABD, Orta Doğu'daki büyükelçiliklerine diplomatlarını geri gönderiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York Times'a göre ABD, İran ile savaş öncesi ve sırasında tahliye ettiği Orta Doğu'daki büyükelçiliklerine diplomatlarını geri göndermeye hazırlanıyor. İlk olarak Lübnan'a dönülecek, personel kapasitesi yüzde 85 ile sınırlı olacak; İsrail, Ürdün, Umman'da tam kapasite hedefleniyor.

New York Times gazetesinin haberine göre; ABD, İran ile savaş öncesinde ve savaş sırasında tahliye edilen Orta Doğu'daki büyükelçiliklerine diplomatları geri göndermeye hazırlanıyor.

İran ile ABD arasındaki savaşın ardından Orta Doğu'daki güvenlik şartları ve diplomatik dengeler yeniden şekilleniyor. Washington yönetimi, bölgedeki diplomatik varlığını güvenlik şartlarındaki değişime göre yeniden değerlendirmeye hazırlanıyor. ABD'li günlük gazete New York Times, ABD'nin İran ile savaş öncesinde ve savaş sırasında tahliye edilen Orta Doğu'daki büyükelçiliklerine diplomatları geri göndermeye hazırlandığını öne sürdü.

Habere göre; ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dünyadaki diplomatik misyonlarımızın güvenlik durumunu sürekli olarak gözlemliyoruz. Son değerlendirmemize dayanarak, personelimizin güvenliğini ve emniyetini korurken ABD dış politikasının hedeflerini ilerletmeye devam edebilmek amacıyla Orta Doğu'daki bazı misyonlarımızdaki personel durumunu yeniden düzenliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İlk diplomatlar Lübnan'daki büyükelçiliğe gidecek

Gazete, ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı diplomatların bölgeye dönüşünün ve ABD'nin diplomatik misyonlarında uygulanan acil durum önlemlerinin azaltılmasının bu hafta gibi erken bir tarihte başlayabileceğini öne sürdü. Haberde, bölgeye dönecek ilk diplomatların Lübnan'daki büyükelçiliğinde görevlendirileceği ve personel sayısının başlangıçta mevcut kadronun yüzde 85'iyle sınırlandırılacağı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, İsrail, Ürdün ve Umman'daki ABD büyükelçiliklerinde de personel sayısının yeniden tam kapasiteye çıkarılmasının planlandığı belirtildi. Irak, Kuveyt ve Bahreyn'deki misyonlarda ise bu oran yüzde 75 ile sınırlı tutulacak.

ABD'nin bölgedeki diplomatik personelini azaltma süreci şubat ayında başlamıştı. Washington, İran'la gerilimin tırmanmasının ardından İsrail'de acil görevlerde bulunmayan diplomatlar ile aile üyelerinin gönüllü olarak ülkeden ayrılmasına izin vermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri

Kullandığı ifadeler de mesajı verdiği yer de İsrail'i titretecek

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizli'de ihmaller bir aileyi yok etti: Anne ve bebek hayatını kaybetti

Para döktükleri özel hastane sonları oldu
Yazışmalar paylaşıldı! Günübirlik iş arayan üniversiteli genç kıza ahlaksız teklif

Günübirlik iş arayan üniversiteli genç kıza ahlaksız teklif

Hindistan'da tarihi geçmiş çikolata için birbirleriyle yarıştılar

Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı
Mourinho'dan gazeteciye güldüren gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...

İşi gücü şov! Yine millete sardı
Livakovic Barcelona'ya gidiyor, daha formayı giymeden gönderilecek

Formayı giyemeden Barcelona'dan gönderilecek
Çinliler Türkiye'deki çekirgelerin peşinde! Nedeni ortaya çıktı

Çinliler Türkiye'deki çekirgelerin peşinde! Neden ortaya çıktı
Ne bu hal Oosterwolde? Yüzünden düşen bin parça

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Yorum sizin