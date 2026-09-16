ABD’den İsrail’e 2,8 milyar dolarlık mühimmat satışı planı

ABD medyası, Washington yönetiminin İsrail'e 20 bin adet MK 84 ve 20 bin adet BLU-117 bombası içeren toplam 2,8 milyar dolar değerinde bir mühimmat paketi satmayı planladığını bildirdi.

ABD ile İsrail arasındaki askeri ve siyasi iş birliği, Gazze Şeridi'ndeki soykırıma rağmen devam ediyor. Washington, İsrail'in en önemli askeri ve siyasi destekçilerinden biri olmayı sürdürürken, Donald Trump yönetiminin yeni bir mühimmat satışı için hazırlık yaptığı bildirildi. ABD medyası, İsrail'e 2,8 milyar dolar değerinde bir mühimmat paketi satışının planladığını bildirdi. Habere göre; satış konusunda bilgi sahibi olan bir yetkili, ilgili Kongre komitelerine gayriresmi olarak iletilen paketin 20 bin adet MK 84 ve 20 bin adet BLU-117 bombası içerdiğini söyledi.

Seçmenlerin yüzde 48'i ABD'nin İsrail'e fazla destek verdiğini düşünüyor

Quinnipiac Üniversitesi tarafından haziran ayında yapılan bir ankete göre seçmenlerin yüzde 48'i, Demokratların ise yüzde 66'sı ABD'nin İsrail'e fazla destek verdiğini düşünüyor. Bu oranlar, sorunun ilk kez 2017'de sorulduğu dönemde sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 20'ydi.

Bombalar, Lübnan'da düzenli olarak kullanılmıştı

Yaklaşık 900 kilogramlık bombalar, İsrail tarafından Gazze Şeridi'nin yanı sıra Lübnan'da da düzenli olarak kullanılmış ve insan hakları uzmanlarının incelemelerine konu olmuştu. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre; İsrail'in askeri operasyonunda 73 bin 789 Filistinli öldürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı