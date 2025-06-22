ABD'den İran'a Nükleer Uyarı: Zenginleştirilmiş Uranyum İfadesi

ABD'den İran'a Nükleer Uyarı: Zenginleştirilmiş Uranyum İfadesi
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının büyük bir kısmının İsfahan'daki nükleer tesislerde olduğunu ve İran'ın bu uranyumu uluslararası topluma teslim etmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stokunun büyük bir kısmının, ABD'nin saldırı düzenlediği İsfahan'daki nükleer tesiste olduğuna inandıklarını" açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin ABD basınına açıklamalarda bulundu. İran'ın saldırı öncesi zenginleştirilmiş uranyumun büyük kısmının Fordow tesisinden gizli bir yere taşındığı iddialarına değinen Rubio, "Uranyumun taşındığına dair bir işaret yok. Şu anda İran içinde hiçbir şeyi taşıyamazlar. Bir kamyon bir yere hareket ettiğinde, İsrail bunu görür, hedef alır ve imha eder. Taşındığını sanmıyorum. Bu nedenle bizim değerlendirmemiz, İsfahan'da yerin derinliklerinde çok miktarda yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumun gömülü olduğunu varsaymamız gerektiği yönünde" dedi.

Rubio, İran'ın bu stokları "yer altından çıkarıp teslim etmesi gerektiğini" söyledi.

"Dünyadaki ülkeler seyreltme işlemi yapabilir"

İran'ın bu uranyumu uluslararası topluma teslim etmesi gerektiğini savunan Rubio, "Dünyanın birçok ülkesi bunları alıp seyreltme işlemi yapacak. İran'ın yapması gereken budur" ifadelerini kullandı. İran yönetiminin sıfır zenginleştirme kapasitesine sahip olmayı kabul etmesi gerektiğini dile getiren Rubio, İran'ın sivil amaçlı bir nükleer program yürütmesinin mümkün olduğunu ancak mevcut tutumunun bu amaca hizmet etmediğini söyledi.

"Asıl amaç silahlanma seçeneğini elde tutmak"

Rubio, "Eğer istedikleri barışçıl bir nükleer programsa, bu yol her zaman vardı. Ancak talep ettikleri şeylerin barışçıl bir programla hiçbir ilgisi yok. Bunlar, programı bir gün silahlandırma seçeneğini elinde tutmak isteyenlerin isteyeceği şeyler" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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