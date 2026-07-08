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ABD Başkan Yardımcısı Vance: "(İran) Gemilere ateş açarlarsa onları çok ağır şekilde vuracağız"

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ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırması halinde ABD'nin daha önce hiç olmadığı kadar sert karşılık vereceğini açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Tahran yönetiminin taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptına uymadığını savunarak, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere açması durumunda onları çok ağır şekilde vuracaklarını açıkladı. Vance, "Eğer boğazı kapatmaya çalışırlarsa ABD ordusundan bir karşılık gelecek. Olay bu kadar basit" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Milwaukee şehrinde katıldığı bir etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, İran ile bölgede yükselen gerilime ilişkin açıklama yaptı. Vance, Tahran yönetiminin taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptına uymadığını savunarak, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırıların sürmesi halinde ABD'nin "daha önce hiç olmadığı kadar sert karşılık verme" hakkına sahip olduğunu söyledi. Vance, "Yaptığımız temel anlaşma şuydu: Gemilere ateş etmeyi bırakırsanız ablukamızı kaldıracağız. Ancak gemilere ateş ederseniz karşılık vereceğiz; daha önce hiç olmadığı kadar sert karşılık vereceğiz. Anlaşma buydu. Ateş etmeyi bırakacaklarını söylediler, peki 24 saat önce ne oldu? Yeniden gemilere ateş etmeye başladılar. Anlaşma çok basit: Gemilere ateş ederlerse onları çok ağır şekilde vuracağız. Olay bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tehditleri kapsamında İran'la yaşanan gerilim ve muhtemel askeri adımların sorulması üzerine Vance, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasını sağlamak amacıyla "birçok seçeneğe sahip olduğunu" söyledi. Vance, "Bu akşam tam olarak ne olacağını elbette söylemeyeceğim. Ancak Başkan onlara çok açık bir şekilde şunu söyledi: Hürmüz Boğazı açık olacak. Bu, petrol ve doğal gazın Amerikan halkına ulaşmaya devam edeceği anlamına geliyor. Eğer boğazı kapatmaya çalışırlarsa ABD ordusundan bir karşılık gelecek. Olay bu kadar basit" dedi. - MILWAUKEE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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