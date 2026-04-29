ABD'den Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Zeydi'ye destek

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendiren Ali Zeydi'ye destek mesajı yayımladı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden parlamentoda Şii siyasi tarafların oluşturduğu Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali Zeydi'ye destek açıklaması geldi. Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Irak'taki misyonu, Başbakan Vekili Ali Zeydi'ye tüm Iraklıların daha parlak ve daha barışçıl bir gelecek umutlarını gerçekleştirebilecek hükümet kurma çalışmalarında en iyi dileklerini sunuyor. Irak halkıyla ülkenin egemenliği koruma, terörizmden arınmış bir güvenlik ortamı oluşturma ve hem ABD'liler hem de Iraklılar için somut faydalar sağlayacak müreffeh bir gelecek inşa etme gibi ortak hedeflere ulaşma arzusunda dayanışma içindeyiz" ifadeleri kullanıldı.

Irak'ın yeni başbakanı

Irak'ta Şii siyasi güçlerinin çatısı altında toplandığı Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Ali Zeydi, 27 Nisan'da Cumhurbaşkanı Nizar Amidi tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde 1986 yılında doğan Ali Zeydi, hukukçu ve finans uzmanı kimliğiyle tanınıyor. Akademik kariyerinde hukuk ile finans ve bankacılık alanlarında lisans derecelerine sahip olan Zeydi, aynı alanda yüksek lisans eğitimini de tamamladı. Zeydi, daha önce Güney Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Günümüzde Irak Ulusal Holding Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Zeydi, aynı zamanda El-Şaap Üniversitesi ve İştar Tıp Enstitüsü'nün de yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyor. Zeydi ayrıca Dicle TV'nin sahibi ve Irak Barolar Birliği üyesi. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı