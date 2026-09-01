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ABD Irak'a 800 Milyon Dolarlık Helikopter Satışını Onayladı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'a 800 milyon dolar değerinde Bell tipi helikopter ve ekipman satışını onayladı. Anlaşma, Irak'ın helikopter filosunu güçlendirmeyi ve güvenlik kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Abd Dışişleri Bakanlığı, Irak'a 800 milyon dolar değerinde helikopter satışını onayladığını açıkladı.

ABD ile Irak arasındaki savunma alanındaki temaslarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Washington yönetimi, Bağdat'la ilgili önemli bir karara imza attı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'a 800 milyon dolar değerinde helikopter satışını onayladığını açıkladı. Yapılan açıklamada, muhtemel satış kapsamında Bell Helicopter 412EPX ve Bell Helicopter 407M tipi helikopterlerin yanı sıra çeşitli ekipman ve sistemlerin de yer alacağı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın toplam tahmini değerinin 800 milyon dolar olduğu kaydedilirken, sözleşmenin hayata geçirilmesi halinde uygulamanın ABD merkezli Bell-Textron şirketi tarafından gerçekleştirileceği bildirildi.

Irak basınında yer alan haberlerde ise söz konusu satışın, Irak'ın helikopter filosunun güçlendirilmesine ve ülkenin güvenlik kapasitesinin artırılmasına önemli katkı sağlayacağı değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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