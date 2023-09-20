ABD'de Gençlere İklim Değişikliği Eğitimi İçin İşgücü Girişimi

ABD'de Joe Biden yönetimi, genç Amerikalıları iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında eğitmek üzere Amerikan İklim Teşkilatı adlı işgücü eğitimi ve hizmet girişimini duyurdu. İnisiyatifin ilk yılında 20 binden fazla Amerikalı gencin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda becerilerini geliştirmesi hedefleniyor.

NEW ABD'de Joe Biden yönetimi, genç Amerikalıları iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında eğitmek üzere Amerikan İklim Teşkilatı adlı işgücü eğitimi ve hizmet girişimini duyurdu.

Beyaz Saray'dan paylaşılan bilgi notuna göre, Biden yönetimi, gençleri temiz enerji ve iklim değişikliği konusunda eğitmek ve bu alanda yeni iş fırsatları sunarak iklim kriziyle mücadele etmek için Amerikan İklim Teşkilatı adlı yeni bir inisiyatif başlatacak.

Söz konusu inisiyatifin ilk yılında 20 binden fazla Amerikalı gencin, doğanın korunması ve toplumsal bilincin artırılması, temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve enerji tasarruflu teknolojilerin kullanılması ile iklim değişikliğiyle mücadele gibi konularda gerekli becerileri edinmesi için eğitilmesi hedefleniyor.

ABD'li iklim aktivistleri ve bazı Demokrat Kongre üyeleri Biden'a federal olarak finanse edilen iklim değişikliği ve çevreyi koruma projelerini yürütecek bir iş programı oluşturulması yönünde çağrıda bulunuyordu.