Üye Girişi
Haberler

ABD'de Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın 2024 seçimlerinde yarışamayacağına karar verdi

Güncelleme:
Abone Ol

Colorado Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle eyaletteki başkanlık seçiminde yarışamayacağına hükmetti. Karar, Trump'ın anayasaya aykırı davranışlarına bağlı olarak alındı.

ABD'de Colorado Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle eyaletteki başkanlık seçiminde yarışamayacağına karar verdi.

ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken, hakkındaki çeşitli davalar nedeniyle yargı süreci devam eden eski başkan Donald Trump, yeni bir mahkeme kararıyla karşı karşıya kaldı. Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın 2021'de gerçekleşen Kongre baskınındaki rolü nedeniyle anayasanın 14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca gelecek yıl yapılacak seçimlerde eyaletteki oy pusulasından çıkarılmasına hükmetti. Kararda, Trump'ın seçimden men edildiği için ön seçimlerde aday olarak listede gösterilmesinin uygun olmayacağı ifade edildi.

Yüksek mahkeme yargıçlarından 4'ü 133 sayfalık kararda Trump'ın seçime katılmaması yönünde oy kullanırken, 3 yargıç ise karara karşı çıktı. Trump'ın avukatı Alina Habba yaptığı açıklamada, Colorado Yüksek Mahkemesi tarafından verilen kararı ülkenin demokrasisine bir saldırı olarak nitelendirdi. Habba, "Bu böyle kalmayacak. ABD Yüksek Mahkemesi'nin bu anayasaya aykırı kararı tersine çevireceğine inanıyoruz" dedi.

Karar 4 Ocak'a kadar yürürlüğe girmeyecek

Mahkeme, söz konusu kararına Trump'ın baskınla bağlantısı olduğuna yönelik kanıtlar olduğunu gerekçe gösterirken, kararın 4 Ocak'a kadar yürürlüğe girmeyeceği belirtildi. Trump'ın bu süre içerisinde ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurması bekleniyor. Mahkemeye göre Trump'ın ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurusu sonuçlanana kadar kararın durdurulma süreci devam edecek. Sürecin uzaması durumunda Trump, 5 Mart'ta Colorado'da yapılacak ön seçimde yer alabilecek.

Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla ABD'de ilk kez bir eyalet mahkemesi Trump'ın 2024 seçimlerinden men edilmesine hükümetmiş oldu. ABD anayasasına göre daha önce federal bir görev için yemin etmiş olan ve ABD'ye karşı "ayaklanma veya isyana" karışan hiç kimse resmi bir görevde yer alamıyor.

Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de Kasım 2020'deki başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ın zaferinin onaylanacağı oturum sırasında Kongre binasına baskın gerçekleştirmişti. Saatler süren şiddet olayları sırasında 5 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı. - COLORADO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump Colorado Mahkeme Hukuk Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray seferleri ne zaman açılacak, başlayacak? Marmaray seferleri neden durduruldu? MARMARAY İNTİHARI SON DAKİKA 20 ARALIK 2023! Marmaray Üsküdar durağı, istasyonu neden durdu? Ayrılık Çeşmesi Marmaray çalışıyor mu? Ren geyikleri nesli tükendi mi? Ren geyikleri kaç yıl yaşar? ÜSKÜDAR MARMARAY SON DAKİKA! Üsküdar Marmaray intiharı nedir? Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray ne oldu? SON DAKİKA! 20 Aralık Marmaray seferleri neden durduruldu? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 2023 | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Gökçe Gökçen evli mi? Gökçe Gökçen eşi, sevgilisi kim? SÜPER LİG PUAN DURUMLARI: Trendyol Süper Lig puan tablosu 2023 1., 2., 3. hangi takım? Süper Lig puan durumu 2023 gol krallığı yarışı! MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN? 2023 Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman? Çam ağacı süslemek Türk geleneği mi? Çam ağacı süslemek Türk adetlerinde var mı? Yılbaşı ağacı süslemek Türklerin mi? Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 yerel seçimlerde hangi il saat kaçta oy kullanacak? İl il oy kullanma saatleri! Ebru Şancı kimdir? 2. Sayfa konuğu Ebru Şancı kaç yaşında, nereli? Ebru Şancı biyografisi! Ece Ronay kimdir? İnfluencer Ece Ronay kaç yaşında, nereli? Ece Ronay'ın hayatı ve biyografisi! Altın Kafes final mi yapıyor? Altın Kafes son bölüm, 5. Bölüm (FİNAL) fragmanı yayınlandı mı? Altın Kafes neden bitti? X kuşağı hangi yıllar, yaş aralığı nedir? X özellikleri neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title