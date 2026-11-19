ABD, Çin ve Rusya liderlerinin gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Üç devlet başkanı, devletlerin rızası ilkesinin ve devlet görevlilerinin dokunulmazlıklarına saygının temel önem taşıdığını belirtti ve Uluslararası Ceza Mahkemesi ve benzeri diğer organların yetkilerini kötüye kullanmaması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı