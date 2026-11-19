ABD, Çin ve Rusya liderleri UCM'nin yetkisini kötüye kullanmamasında hemfikir oldularGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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ABD, Çin ve Rusya liderlerinin üçlü görüşmesinin ardından yapılan açıklamada, devletlerin rızası ve devlet görevlilerinin dokunulmazlıklarına saygının temel olduğu belirtildi. Liderler, UCM ve benzeri organların yetkilerini kötüye kullanmaması gerektiğinde hemfikir oldu.
ABD, Çin ve Rusya liderlerinin gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Üç devlet başkanı, devletlerin rızası ilkesinin ve devlet görevlilerinin dokunulmazlıklarına saygının temel önem taşıdığını belirtti ve Uluslararası Ceza Mahkemesi ve benzeri diğer organların yetkilerini kötüye kullanmaması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı