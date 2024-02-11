ABD Büyükelçisi: Türkiye'nin F-16 uçakları satın alma kararı önemli bir adım

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, "Kongre'nin bu hafta, Türkiye'nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararı ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kongre'nin bu hafta, Türkiye'nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararı ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Türkiye'nin F-16 filosu, NATO'nun gücü açısından hayati önem taşımakta, müttefiklerin gelecekte birlikte çalışabilirliğini teminat altına almaktadır" ifadelerini kullandı.