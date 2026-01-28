Haberler

ABD Büyükelçiliği: "Vize başvurusu yapacak kişilerin sosyal medya hesaplarını herkese açık hale getirmesi gerekiyor"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği, vize başvurusu yapanların sosyal medya hesaplarını herkese açık hale getirmeleri gerektiğini duyurdu. Yeni düzenleme, 15 Aralık 2025'ten itibaren geçerli olacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, vize başvurusu yapacak kişilerin sosyal medya hesaplarının herkese açık olarak düzenlemesi gerektiğini duyurdu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, vize başvuru süreçlerinde uygulanacak yeni düzenlemeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Büyükelçiliğin yaptığı paylaşımda, "15 Aralık 2025 tarihinden itibaren ABD kanunları uyarınca F, M ve J türü göçmen olmayan vize kategorilerinin yanı sıra, H-1B veya H-4 vizesine başvurularda da kimlik ve Amerika Birleşik Devletleri'ne girişe uygunluk tespitini mümkün kılacak inceleme sürecini kolaylaştırmak için tüm başvuru sahiplerinin tüm sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını herkese açık olarak değiştirmesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
