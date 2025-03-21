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ABD Başkanı Trump, Eğitim Bakanlığı'nı kapattı

ABD Başkanı Trump, Eğitim Bakanlığı'nı kapattı
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ABD Başkanı Donald Trump, Eğitim Bakanlığı'nın kapatılmasına yönelik kararnameye imza attı. Trump konuya ilişkin "Eğitim Bakanlığı'nı kapatmak için tüm yasal adımları atacağız, ancak ihtiyaç sahibi ya da engelli çocuklarımıza yönelik programları koruyacağız" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Eğitim Bakanlığı'nın kapatılmasını içeren kararnameyi imzaladı.

EĞİTİM BAKANLIĞI KAPATILDI

Başkan Donald Trump, görev geldiği 20 Ocak'tan itibaren imzaladığı kararnamelere bir yenisini daha ekledi. Trump'ın imzaladığı kararnameye göre Eğitim Bakanlığı kapatıldı.

Trump yaptığı açıklamada, "Bugün federal Eğitim Bakanlığı'nı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir kararname imzalayacağım. Eğitimin idaresini ait olduğu yere, yani eyaletlere geri döndüreceğiz. Bu ülkede eğitim alanında iyi durumda değiliz. ABD, eğitime diğer tüm ülkelerden açık ara daha fazla para harcıyor ancak yine de başarı açısından listenin sonlarında yer alıyoruz. Eğitim Bakanlığı'nı kapatmak için tüm yasal adımları atacağız, ancak ihtiyaç sahibi ya da engelli çocuklarımıza yönelik programları koruyacağız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, Trump yönetiminin öğrenci kredileri ve özel eğitim finansmanıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere bazı kritik işlevlere sahip fonksiyonların, küçültülmesi hedeflenen kurumda yürütülmeye devam edilmesini beklediğini dile getirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEkSeS:

He ya .. egitim sizin neyinize .. "America first" de, yeter secmenlere.

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