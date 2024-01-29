ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'deki ABD üssüne düzenlenen saldırıyı görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Güvenlik Konseyi ile dün Ürdün'deki ABD üssüne düzenlenen saldırıyı görüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, sabah saatlerinde Ulusal Güvenlik Konseyi ile dün Ürdün'ün Suriye sınırına yakın bir bölgesinde bulunan Tower 22 adlı ABD üssüne düzenlenen İHA saldırısını görüştü. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, toplantıda 3 ABD askerinin öldüğü saldırının kapsamlı şekilde ele alındığı ifade edildi.

Biden ise yaptığı açıklamada, "Bugün ulusal güvenlik ekibimin üyeleri tarafından Durum Odası'nda Ürdün'ün kuzeydoğusunda ABD ordusuna yönelik saldırıya ilişkin son gelişmeler hakkında bilgilendirildim. Daha önce de ifade ettiğim üzere kendi seçtiğimiz bir zamanda ve şekilde tüm sorumlulardan hesap soracağız" dedi.

Toplantıya Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Beyaz Saray Genel Sekreteri Jeff Zients, Ulusal Güvenlik Danışmanı Baş Yardımcısı Jonathan Finer, İç Güvenlik Danışmanı Liz Sherwood Randall ve Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk katıldı. - WASHINGTON