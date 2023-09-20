ABD Başkanı Joe Biden Orta Asya liderleriyle bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında Orta Asya ülkelerinin liderleri ile C5+1 diyaloğu formatında bir araya geldi. Biden, Orta Asya ve ABD arasındaki işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında Orta Asya ülkelerinin liderleri ile C5+1 diyaloğu formatında bir araya geldi.

BM 78. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Biden ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımıyla BM genel merkezinde ilk kez C5+1 liderler toplantısı düzenlendi.

Biden, buradaki konuşmasında, "Bunun tarihi bir an olduğunu düşünüyorum. Orta Asya ve ABD arasında uzun yıllara dayanan yakın işbirliğini geliştiriyoruz. Bu, egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne dair ortak taahhüdümüze dayanan bir işbirliği." dedi.

Bugün işbirliklerini yeni bir boyuta taşıdıklarını söyleyen Biden, ABD'nin bölgeye güvenlik finansmanı dahil terörle mücadele, ekonomi, enerji güvenliği, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve engelli hakları gibi bir dizi alanda işbirliklerini güçlendirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Biden, liderlere bu kapsamda gösterdikleri çabalar için teşekkür ederek, bölge ülkelerinden birinde yeniden bir araya gelme temennisini dile getirdi.

2015'te Orta Asya ülkeleri ve ABD dışişleri bakanları düzeyindeki işbirliği diyaloğunun bu kez ilk defa devlet başkanları düzeyinde gerçekleştiriliyor olması dikkati çekerken, uzmanlar, ABD tarafının inisiyatifiyle düzenlenen zirvenin, Washington'un Orta Asya ülkelerine artan ilgisinin göstergesi olduğunu dile getiriyor.