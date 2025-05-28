ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya barışı için gerekirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile...

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya barışı için gerekirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile...
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya barışı için gerekirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile üçlü bir görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna- Rusya barışı için gerekirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile üçlü bir görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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