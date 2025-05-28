ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya barışı için gerekirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile...
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya barışı için gerekirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile üçlü bir görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna- Rusya barışı için gerekirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile üçlü bir görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika