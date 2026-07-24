ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin, "Suudiler bir noktada İbrahim Anlaşmalarına katılacak ve sivil nükleer programlarını sürdürecekler, zenginleştirme olmayacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı