ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin, "Suudiler bir noktada İbrahim Anlaşmalarına katılacak ve sivil nükleer programlarını sürdürecekler, zenginleştirme olmayacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin, "Suudiler bir noktada İbrahim Anlaşmalarına katılacak ve sivil nükleer programlarını sürdürecekler, zenginleştirme olmayacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin, "Suudiler bir noktada İbrahim Anlaşmalarına katılacak ve sivil nükleer programlarını sürdürecekler, zenginleştirme olmayacak" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı