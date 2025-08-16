Trump: Rusya-Ukrayna Savaşını Sona Erdirecek En İyi Yol Barış Anlaşmasıdır
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmasının sona ermesinin en iyi yolunun, sadece bir ateşkes değil, sağlam bir barış anlaşması olduğunu belirtti. Trump, barış görüşmelerinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak, uzun vadeli bir çözüm için daha kapsamlı bir yaklaşım gerektiğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump: "Rusya ile Ukrayna arasındaki korkunç savaşı sona erdirmenin en iyi yolu, savaşı sona erdirecek bir barış anlaşmasıdır, basit bir ateşkes değil" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika