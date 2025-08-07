Trump: Putin ile Görüşmeden Önce Zelenskiy ile Görüşmem Gerekmiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile planlanan görüşmesi öncesinde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir görüşme yapma zorunluluğu hissetmediğini belirtti. Bu yaklaşım, ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin gidişatına dair önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisi ile görüşmesi için önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesine gerek olmadığını ifade etti. - WASHINGTON

