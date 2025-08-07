Trump: Putin ile Görüşmeden Önce Zelenskiy ile Görüşmem Gerekmiyor
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile planlanan görüşmesi öncesinde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir görüşme yapma zorunluluğu hissetmediğini belirtti. Bu yaklaşım, ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin gidişatına dair önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika