Trump, Putin ve Zelenskiy ile Görüşecek

Trump, Putin ve Zelenskiy ile Görüşecek
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ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile, daha sonra ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğini açıkladı. Görüşmelerin ardından Zelenskiy ile NATO'nun farklı üyeleriyle de bir araya geleceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump: "Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile konuşacağım. Ardından Zelenskiy ile birlikte NATO'nun çeşitli üyeleriyle görüşeceğim" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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