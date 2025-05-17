Trump, Putin ve Zelenskiy ile Görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump: "Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile konuşacağım. Ardından Zelenskiy ile birlikte NATO'nun çeşitli üyeleriyle görüşeceğim" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika