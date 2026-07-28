Trump'tan İran'a tehdit: Anlaşma yoksa işi bitiririm

ABD Başkanı Donald Trump: "Onlar (İran) için anlaşma yapmak için iyi bir zaman. Eğer bir anlaşma yapmazlarsa geri döner ve işi bitiririm. Köprülerinin çoğunu bir saatten kısa sürede ortadan kaldırabilirim. Enerji santrallerini bir gün içinde devre dışı bırakabilirim."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı