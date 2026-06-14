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Trump: Lübnan'da Barışa Çok Yakınız

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ABD Başkanı Donald Trump, "Lübnan da dahil olmak üzere bölgeye barış getirecek bir anlaşmaya çok yakınız ve tüm taraflar gerilimi azaltmalı. İsrail'in Lübnan'da herhangi bir noktaya yönelik yeni saldırılar düzenlememesi gerekiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Lübnan da dahil olmak üzere bölgeye barış getirecek bir anlaşmaya çok yakınız ve tüm taraflar gerilimi azaltmalı. İsrail'in Lübnan'da herhangi bir noktaya yönelik yeni saldırılar düzenlememesi gerekiyor" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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