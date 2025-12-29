Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yeniden saldırmasına izin verip vermeyeceği yönündeki soruya, "Balistik füzeler için evet. Nükleer silahlar için ise daha hızlı bir şekilde evet" dedi.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yeniden saldırmasına izin verip vermeyeceği yönündeki soruya, "Balistik füzeler için evet. Nükleer silahlar için ise daha hızlı bir şekilde evet" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yeniden saldırmasına izin verip vermeyeceği yönündeki soruya, "Balistik füzeler için evet. Nükleer silahlar için ise daha hızlı bir şekilde evet" dedi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Erden Timur için karar çıktı
Ambulansın karla imtihanı! O anlar kameralarda

Kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu! Ambulansın zor anları kameralarda
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep

Bu organizasyonu canlı izlemek için 150 milyon kişi başvuru yaptı
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Trump İran'ı açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız