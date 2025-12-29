ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yeniden saldırmasına izin verip vermeyeceği yönündeki soruya, "Balistik füzeler için evet. Nükleer silahlar için ise daha hızlı bir şekilde evet" dedi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika